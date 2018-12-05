Шуневич насчитал в Беларуси более 3000 неонацистов

Сегодня МВД фиксирует в Беларуси более 3000 активных сторонников неонацизма и нацизма, сообщил министр.





— Это молодые мужчины до 40 лет, как правило, ведущие маргинальный образ жизни, неженатые, бездетные, нетрудоустроенные, иногда злоупотребляющие алкоголем и наркотиками. Они, как правило, выделяются повышенной агрессивностью и жестокостью, — рассказал Игорь Шуневич.





По его словам, большинство из них неоднократно привлекалось к административной и уголовной ответственности, часть сегодня находится «в местах не столь отдаленных».









— Многие из них, подчеркиваю, это бывшие либо действующие фанаты футбольных клубов, а также скинхэды, так называемые. Они придерживаются идеологии нацистской Германии, выступая за превосходство белой расы.





Министр сообщил, что неонацистами, в основном, становятся люди выросшие в неблагополучных семьях, «там, где не уделялось должного внимания воспитанию детей».





— И пренебрежение общественной нравственностью — это их особенная отличительная черта сегодня, — сказал Игорь Шуневич.