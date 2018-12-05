На защиту гимнасток от насильников выделят 2 миллиона долларов









Oxu.Az , решение было принято на конгрессе федерации, который проходил в Баку. Конгресс утвердил создание Фонда по предотвращению насилия в гимнастике (Gymnastics Ethics Foundation). Как передает, решение было принято на конгрессе федерации, который проходил в Баку. Конгресс утвердил создание Фонда по предотвращению насилия в гимнастике (Gymnastics Ethics Foundation).





Отметим, что бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар получил 175 лет тюремного заключения после секс-скандала с участием более 100 человек.





Пострадавшими от сексуальных домогательств Нассара считают себя уже более 300 женщин и девушек, в том числе олимпийская чемпионка Маккайла Марони.