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На защиту гимнасток от насильников выделят 2 миллиона долларов

06.12.2018 18:40 — Разное | Партизан  
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Международная федерация гимнастики выделит 2 миллиона долларов на защиту гимнасток от сексуального насилия.



Как передает Oxu.Az, решение было принято на конгрессе федерации, который проходил в Баку. Конгресс утвердил создание Фонда по предотвращению насилия в гимнастике (Gymnastics Ethics Foundation).

Отметим, что бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар получил 175 лет тюремного заключения после секс-скандала с участием более 100 человек.  

Пострадавшими от сексуальных домогательств Нассара считают себя уже более 300 женщин и девушек, в том числе олимпийская чемпионка Маккайла Марони. 

 
 
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Международная федерация гимнастики выделит 2 миллиона долларов на защиту гимнасток от сексуального насилия.
 
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