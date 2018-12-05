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На защиту гимнасток от насильников выделят 2 миллиона долларов
Международная федерация гимнастики выделит 2 миллиона долларов на защиту гимнасток от сексуального насилия.
Как передает
Отметим, что бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар получил 175 лет тюремного заключения после секс-скандала с участием более 100 человек.
Пострадавшими от сексуальных домогательств Нассара считают себя уже более 300 женщин и девушек, в том числе олимпийская чемпионка Маккайла Марони.
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Международная федерация гимнастики выделит 2 миллиона долларов на защиту гимнасток от сексуального насилия.
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