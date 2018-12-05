Сенсационный слив. ЦСИ Азербайджана о деталях записи разговора Пашиняна









Oxu.Az совместно с Центром стратегических исследований при президенте Азербайджана предлагает вашему вниманию детали этих разговоров. совместно с Центром стратегических исследований при президенте Азербайджана предлагает вашему вниманию детали этих разговоров.





А.Ванецян в этот день несколько раз звонит Н.Пашиняну. Во время одного звонка премьер-министр шепотом говорит, что он на заседании. Затем А.Ванецян сообщает ему, что русские весьма тяжело переживают арест Ю.Хачатурова.





«Ко мне приехали представители как разведки (позже Ванецян поясняет, что речь идет о представителях Службы внешней разведки - ред.), так и ФСБ. Они говорят, чтобы мы не делали этого. Говорят, хотя бы с поста главы ОДКБ снимите, потом арестуйте, иначе это нанесет урон авторитету ОДКБ», - говорит директор СНБ.





Н.Пашинян спрашивает: «А если уедет и не вернется больше?». А.Ванецян отвечает, что его никуда не отпустят.





В этой короткой выдержке из разговора Н.Пашиняна с А.Ванецяном можно подчеркнуть ряд важных моментов.





По словам директора Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана Фархада Мамедова, это уже второй разговор о бывшем генсеке ОДКБ, который попадает в сеть.





«Ванецян лично заявил, что СНБ Армении не смогла вычислить, как и кто подслушивал эти важные переговоры, даже людей, которые выложили это все в интернет. Им удалось узнать только то, что прослушка велась из Испании», - говорит собеседник сайта.





По мнению Ф.Мамедова, пока велось следствие в Ереване, в интернете появилась запись разговора премьер-министра Армении Н.Пашиняна.









«Из этой беседы можно сделать конкретный вывод, что Ереван был предупрежден о недовольстве Кремля громкими арестами заранее. Это все говорит о том, что система правосудия Армении находится в подчинении исполнительной власти. Пашинян много говорит о том, что имеется развитие демократического, правового государства в Армении, но данный «слив» ясно демонстрирует обратное», - сказал он.





По мнению собеседника сайта, сегодня в Армении повторяется то же, что и в период президентства Сержа Саргсяна. В Армении был и сейчас действует авторитарный режим.





«Стоит обратить внимание на то, в какой период в сети появляется данный разговор. Буквально за несколько дней до выборов в парламент Армении и накануне поездки Пашиняна в Россию, где у него должна состоятся встреча с Путиным. По заявлению помощника президента России Юрия Ушакова, саммит глав государств-членов ОДКБ, запланированный на 6 декабря в Санкт-Петербурге, перенесен по просьбе армянской стороны», - отметил Ф.Мамедов.





По его словам, этого можно было ожидать, так как Н.Пашинян понимал, что за три дня до выборов недостижение консенсуса по вопросу избрания генерального секретаря ОДКБ нанесет вред его дальнейшей политической судьбе.





«Хотя потом было опровержение. Напомню, вчера состоялись первые парламентские дебаты в Армении. Там представитель республиканской партии заявил: «Все свелось к тому, что политика Армении находится на уровне общения главы государства в лице Никола Пашиняна с пресс-секретарями ведомств различных стран. Фактически официальный Ереван имеет полемику между премьер-министром страны и пресс-секретарем, например, МИД Беларуси или России», - подчеркнул Ф.Мамедов.





Директор ЦСИ отметил, что Н.Пашинян до сих пор не понял даже свою роль, которую ему отводят в государственном управлении.