Засю приготовиться? Генсеком ОДКБ будет представитель Беларуси

"Мы чуть не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему назначения генерального секретаря", — заявил он.





По его словам, как ранее и сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, генсеком будет представитель Беларуси.





"Мы договорились по схеме и по системе, как произойдет это назначение - индивидуальное собеседование с каждым руководителем в ОДКБ, и они подписывают это решение", — отметил Лукашенко.





Что касается позиции Армении, то Лукашенко отметил, что за нее говорить не может.





armeniasputnik.am . Заседание ОДКБ, по его словам, скорее всего, пройдет в Москве на следующей неделе, передает





Должность генсека ОДКБ освободилась после сложения полномочий представителя от Армении Юрия Хачатурова. Исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков (Россия).





Армения настаивает на сохранении этой должности до 2020 года. Однако некоторые коллеги из ОДКБ заявили, что из-за политической ситуации в стране нецелесообразно вновь отдавать пост Армении.





Генсека ОДКБ выберут на заседании 8 ноября. Одним из кандидатов на пост считался глава белорусского Совбеза Станислав Зась . Первоначально сообщалось, что



















