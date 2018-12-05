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Новости экономики за 06.12.2018

06.12.2018 19:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Когда продовольственные рынки начнут работать по новым правилам, где безналичные платежи пользуются наибольшей популярностью и кто в Беларуси осваивает грузоперевозки воздушным транспортом? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Когда продовольственные рынки начнут работать по новым правилам, где безналичные платежи пользуются наибольшей популярностью и кто в Беларуси...
 
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