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Новости экономики за 06.12.2018
Новости Беларуси. Когда продовольственные рынки начнут работать по новым правилам, где безналичные платежи пользуются наибольшей популярностью и кто в Беларуси осваивает грузоперевозки воздушным транспортом? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
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Новости Беларуси. Когда продовольственные рынки начнут работать по новым правилам, где безналичные платежи пользуются наибольшей популярностью и кто в Беларуси...
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