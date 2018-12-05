Новости Беларуси. Белорусы стали чаще платить банковскими картами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня по стране 40 % платежей производятся без использования наличных.

Это почти на 6 % больше, чем в начале года. Среди регионов лидирует Минск. Здесь карточкой оплачивают практически каждую вторую покупку. Также в первую тройку входят Гомельская и Витебская области. Там примерно 38 % платежей проходят в безналичной форме.



