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Белорусы стали чаще платить банковскими картами

06.12.2018 19:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусы стали чаще платить банковскими картами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня по стране 40 % платежей производятся без использования наличных.

Это почти на 6 % больше, чем в начале года. Среди регионов лидирует Минск. Здесь карточкой оплачивают практически каждую вторую покупку. Также в первую тройку входят Гомельская и Витебская области. Там примерно 38 % платежей проходят в безналичной форме.

Белорусы стали чаще платить банковскими картами
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусы стали чаще платить банковскими картами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня по стране 40 % платежей производятся без...
 
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