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В Беларуси упростили требования к ведению торговли продуктами питания на рынках

06.12.2018 19:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Требования к ведению торговли на рынках продуктами питания пересмотрены и значительно сокращены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новых правилах, которые уже утверждены и вступят в силу через две недели, всего 36 пунктов. В старых их было больше 130.

В документе четко прописаны нормы, которые касаются состояния помещений, освещения, хранения и упаковки продуктов, содержания туалетов, борьбы с грызунами и вредными насекомыми, а также вывоза мусора.

В Беларуси упростили требования к ведению торговли продуктами питания на рынках
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Требования к ведению торговли на рынках продуктами питания пересмотрены и значительно сокращены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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