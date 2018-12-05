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Беларусь предлагает отказаться от создания новых военных базы в Европе

06.12.2018 19:55 — Разное | Интерфакс  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет, что в Европе следует прекратить создавать новые военные базы и накачивать регион оружием.

"Продолжается опасное наращивание военных потенциалов и военного присутствия у границ друг друга. Внутренние политические и даже личные амбиции преобладают над интересами общей безопасности. Мы должны прекратить думать о создании новых военных баз и накачивании нашего региона летальным оружием – это отнюдь не способствует укреплению общей безопасности", - сказал В.Макей на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Министр подчеркнул, что вопросом номер один на повестке дня ОБСЕ является не перераспределение сфер влияния, а выявление и согласование интересов и стратегических уязвимостей.

По словам главы МИД, в военной-политической сфере Беларусь поддерживает проведение  инвентаризации основных межправительственных противоречий, выявления зон и точек напряженности, чреватых перерастанием в открытые военные столкновения, повышение военной транспарентности путем налаживания системы сигнализирования друг другу о потенциальных угрозах возникновения конфликта, восстановление официальных и неофициальных каналов коммуникации между военными.

"На наш взгляд, это лучший ответ на так называемую «дилемму безопасности» в регионе ОБСЕ, когда действия некоторых государств-участников, направленные на обеспечение их собственной безопасности, на самом деле ведут к ухудшению безопасности для всех", - подчеркнул он.

В.Макей также отметил, что Организация должна удвоить свои усилия по противодействию общим угрозам и вызовам.

 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет, что в Европе следует прекратить создавать новые военные базы и накачивать регион оружием.
 
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