Президент США Дональд Трамп посетовал на "травлю" и считает, что она отрицательно отразилась на его рейтинге среди американских избирателей.

"Без связанной с Россией липовой "охоты на ведьм", и вместе со всем, чего мы добились за последние почти два года (сокращение налогов и регулирование, судебная реформа, военная сфера, ветераны и прочее), мой рейтинг одобрения был бы скорее на уровне 75%, а не 50%, о которых сообщил "Расмуссен". Это называется травля президента!", - написал Д.Трамп в Twitter.

Результаты опроса, проведенного компанией "Расмуссен рипортс", свидетельствуют, что 49% американских избирателей одобряют действия Д.Трампа, 50% не одобряют.

При этом, данные опроса показали, что 36% "решительно поддерживают" работу Д.Трампа на посту президента, в то время как 42% настроены "решительно против" его действий в качестве национального лидера.