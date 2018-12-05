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В Минске 15-летняя девочка не вернулась из школы домой

06.12.2018 19:52 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске 15-летняя девочка не вернулась из школы домой
ПСО Ангел / vk.com

Как стало известно, 3 декабря около 15.00 девятиклассница столичной школы Валерия Судник вышла из здания учебного заведения, однако домой не вернулась. Сейчас ее поисками занимаются правоохранители и волонтеры.

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Девочке на вид 16-18 лет, рост составляет около 168 см, плотного телосложения. Волосы русые, кучерявые, ниже плеч, лицо широкое, нос прямой, ноздри широкие, губы полные, глаза зеленые. В момент исчезновения она была одета в зеленую куртку длиной до бедер, облегающие штаны синего цвета, полусапожки темного цвета.

По информации официального представителя Октябрьского РУВД Минска Эвелины ДРУЧИНИНОЙ, ранее школьница неоднократно уходила из дома. Правоохранители и волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Валерии Судник, сообщить об этом в милицию.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сейчас поисками школьницы занимаются правоохранители и волонтеры.
 
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