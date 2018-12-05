В Барановичском районе пьяное застолье закончилось убийством двух мужчин

Как стало известно, трагедия произошла в ночь с 5 на 6 декабря в Барановичском районе. Трое мужчин совместно распивали спиртные напитки в квартире 32-летнего хозяина.

Витебска Житель познакомился в Интернете с женщиной и убил ее

Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, в какой-то момент между мужчинами возник серьезный конфликт, который перешел в поножовщину. В результате хозяин квартиры нанес несколько ножевых ранений своим гостям, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия.

По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь. 32-летний мужчина задержан. В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии.