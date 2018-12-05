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В Барановичском районе пьяное застолье закончилось убийством двух мужчин

06.12.2018 20:13 — Разное | Аргументы и факты  
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В Барановичском районе пьяное застолье закончилось убийством двух мужчин
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла в ночь с 5 на 6 декабря в Барановичском районе. Трое мужчин совместно распивали спиртные напитки в квартире 32-летнего хозяина.

В Барановичском районе пьяное застолье закончилось убийством двух мужчин Житель Витебска познакомился в Интернете с женщиной и убил ее

Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, в какой-то момент между мужчинами возник серьезный конфликт, который перешел в поножовщину. В результате хозяин квартиры нанес несколько ножевых ранений своим гостям, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия.

По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь. 32-летний мужчина задержан. В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии.

 
Теги: Витебск
 
 
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Следователи выясняют обстоятельства гибели 38-летнего и 40-летнего мужчин.
 
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