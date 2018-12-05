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Смотрите, как выглядит музей железнодорожной техники с высоты
06.12.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Музей железнодорожной техники (в народе «музей паровозов») расположен недалеко от входа в мемориальный комплекс «Брестская крепость—герой».
Не доезжая до «звезды» по правой стороне проспекта Машерова вы обязательно заметите экспонаты.
Адрес музея: Брест, проспект Машерова, 2. Основан 15 мая 2002 года.
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Музей железнодорожной техники (в народе «музей паровозов») расположен недалеко от входа в мемориальный комплекс «Брестская крепость—герой». Не доезжая до...
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