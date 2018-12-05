Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" объединит более 50 тыс. жителей Брестской области. В регионе запланировано свыше 1 тыс. мероприятий, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист областного комитета ОО "БРСМ" Светлана Мирчук.



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"Акция пройдет повсеместно. В ней смогут поучаствовать все желающие. Добровольцы посетят детские дома и социальные приюты, коррекционно-развивающие центры и дома-интернаты, хосписы. Особое внимание уделим молодым инвалидам и одиноким пожилым людям. Запустим акцию по изготовлению пледов. Уверена, сделанные руками ребят вещи, станут прекрасным подарком", - отметила Светлана Мирчук.

Первым в череде благотворительных мероприятий станет фестиваль тимуровских и волонтерских отрядов, который 8 декабря состоится в Барановичском районе. В школу агрогородка Жемчужный со всей области съедутся 100 волонтеров. Ребята научатся делать открытки и игрушки, куклы-мотанки, сувенирное мыло и фигуры из воздушных шаров, из ярких квадратиков свяжут пледы, которые потом передадут в социальные учреждения. Затем своими знаниями волонтеры поделятся на мастер-классах с гостями новогодних утренников.

Одним из знаковых мероприятий станет традиционная областная акция "Елка желаний", первый этап которой состоится в Бресте 14 декабря. На новогодней елке свои пожелания в виде красных рукавичек оставят тяжелобольные дети. "В этом году к нам планируют присоединиться еще больше организаций, неравнодушных людей. Часть детей поздравим на дому, остальных пригласим нарядить вместе елку. На старый Новый год встретимся снова, чтобы вручить подарки", - добавила собеседница.

Организаторами республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество" выступают ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" и ОО "Белорусская республиканская пионерская организация".