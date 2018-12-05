|
В Минске произошел пожар в общежитии БГМУ
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общежитии №6 Белорусского государственного медицинского университета на пр. Дзержинского сегодня произошел пожар, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре на десятом этаже 12-этажного здания общежития поступило от жильцов в 18.58. Прибывшие к месту вызова спасатели увидели сильный дым из окна. В здании сработала система оповещения о пожаре, персонал начал эвакуацию жильцов. Всего были эвакуированы 250 человек.
Выяснилось, что в жилой комнате загорелось имущество на площади около 20 кв.м. Работники МЧС из опасной зоны спасли двух человек, их жизнь вне опасности. Еще один из проживающих с отравлением продуктами горения обратился за помощью к медикам.
Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями. Причина произошедшего устанавливается.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общежитии №6 Белорусского государственного медицинского университета на пр. Дзержинского сегодня произошел пожар, сообщили БЕЛТА...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)