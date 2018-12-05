Ирина Кривко заняла 14-е место в первой личной гонке биатлонного сезона

В Словении продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Женщины выявляли сильнейшую в индивидуальной гонке на 15 км.

Реальные шансы на награды имела белоруска Ирина Кривко. Однако промах на третьем огневом рубеже (0+0+1+0) не позволил нашей спортсменке подняться на пьедестал. В итоге Ирина Кривко заняла 14-е место, отстав от победительницы чуть более, чем на минуту.

Первое место заняла украинская биатлонистка Юлия Джима, которая не допустила ошибок на огневых рубежах (0+0+0+0). Компанию на пьедестале украинке неожиданно составили польская спортсменка Моника Хойниш (0+0+0+1) и чешка Маркета Давидова (0+0+0+1).

Дебютантка Кубка мира представительница Беларуси Ирина Кручинкина (0+1+1+0) стала 44-й, Дарья Юркевич (0+0+0+2) – 54-й, Динара Алимбекова (1+1+0+2) – 65-й, Анна Сола (1+1+1+1) – 70-й.

Мужскую индивидуальную гонку на 20 км достаточно предсказуемо выиграл француз Мартен Фуркад (0+0+0+0). Лучшим из белорусов стал Владимир Чепелин (0+0+2+2), который занял 43-е место. Антон Смольский (1+0+0+1) показал 55-й результат, Роман Елетнов (1+1+1+1) – 63-й, Максим Воробей (0+2+0+1) – 66-й.

Этап Кубка мира по биатлону продолжится 7 декабря. Мужчины выявят сильнейшего в спринтерской гонке. Начало – в 16.15 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».