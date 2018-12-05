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Минское «Динамо» опускается на самое дно КХЛ

06.12.2018 20:28 — Разное | Партизан  
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Минчане уже давно ведут сражение за последнее место в Западной конференции и периодически его выигрывают, но вот-вот команда станет абсолютно худшей в сводной таблице всего чемпионата. У «Северстали» и «Динамо» - по 22 очка, а у «Адмирала» в Восточной конференции - 20. Причем команда из Владивостока набирает ход. А минчане… Серия из шести домашних матчей началась с поражения от «Нефтехимика» 1:2.

В коротких ответах главного тренера Андрея Сидоренко на пресс-конференции нет ничего нового: «наработали больше, чем на один гол», «реализация подвела», «сопернику повезло больше», «ждем Пулккинена»… Ну и пару слов о том, что новички должны придать импульс команде.

Напомним, что вслед за американским защитником Джо Блумом, который провел уже восемь матчей, динамовцы взяли 37-летнего российского ветерана Алексея Терещенко («Нефтехимику» он забил свою первую шайбу за три матча), а еще ждут 34-летнего американского нападающего Дэвида Бута, который выступал в последние сезоны за «Адмирал» и «Детройт». Судя по статистике, лучшие годы этих парней давно позади, да и тогда их бомбардирские показатели (десять лет назад) были далеки от лидерских.

Уже стало привычным, что домашние игры «Динамо» проходят при полупустых трибунах. На матче с «Нефтехимиком» на 15-тысячной «Минск-Арене» за очередным поражением наблюдали 8087 зрителей. Это худший показатель с марта 2014-го. Времена, когда спрашивали лишний билетик, ушли в прошлое.

6 декабря в той же обстановке «Динамо» сыграет против нижегородского «Торпедо».
 
Теги: Минск
 
 
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Минчане уже давно ведут сражение за последнее место в Западной конференции и периодически его выигрывают, но вот-вот команда станет абсолютно худшей в сводной...
 
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