tut.by , который ссылается на свои источники. Якобы клуб достался российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, но он решил передать его своему "младшему партнёру" по бизнесу Прокопене. Однако ни он, ни "Славкалий" (компания Гуцериева) ситуацию не комментируют. Об этом пишет портал, который ссылается на свои источники. Якобы клуб достался российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, но он решил передать его своему "младшему партнёру" по бизнесу Прокопене. Однако ни он, ни "Славкалий" (компания Гуцериева) ситуацию не комментируют.





Минским "Динамо" почти два десятилетия владел бизнесмен Юрий Чиж. В этом году в квалификации Лиги Европы динамовцы на своём поле сенсационно разгромили питерский "Зенит" — 4:0. По этому поводу довольно эмоционально высказался Александр Лукашенко. В гостях "Динамо" ждал разгром — 1:8. После этого позора и начались разговоры о смене владельца.









Возможно, процесс затягивается из-за того, что компании "Трайпл" принадлежит около 57% акций ФК "Динамо-Минск", 26% акций — у Мингорисполкома. Было мнение, что может произойти объединение клуба с ФК "Минск", однако маловероятно.





Недавно председатель Белорусского федерации футбола, премьер-министр Сергей Румас сказал "Трибуне", что знает, кто будет новым владельцем минского "Динамо". Но отказался его назвать.