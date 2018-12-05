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Tut.by: Новым владельцем ФК "Динамо-Минск" может стать Виктор Прокопеня
Новым владельцем ФК "Динамо-Минск" может стать белорусский IT-предприниматель Виктор Прокопеня.
Об этом пишет портал
Минским "Динамо" почти два десятилетия владел бизнесмен Юрий Чиж. В этом году в квалификации Лиги Европы динамовцы на своём поле сенсационно разгромили питерский "Зенит" — 4:0. По этому поводу довольно эмоционально высказался Александр Лукашенко. В гостях "Динамо" ждал разгром — 1:8. После этого позора и начались разговоры о смене владельца.
Возможно, процесс затягивается из-за того, что компании "Трайпл" принадлежит около 57% акций ФК "Динамо-Минск", 26% акций — у Мингорисполкома. Было мнение, что может произойти объединение клуба с ФК "Минск", однако маловероятно.
Недавно председатель Белорусского федерации футбола, премьер-министр Сергей Румас сказал "Трибуне", что знает, кто будет новым владельцем минского "Динамо". Но отказался его назвать.
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Новым владельцем ФК "Динамо-Минск" может стать белорусский IT-предприниматель Виктор Прокопеня.
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