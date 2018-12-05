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Не Бриджит Бардо: Анжелика Агурбаш в пилотке а-ля генсек ЦК КПСС объявила, что запускает производство одежды из меха
Певица Анжелика Агурбаш решила заняться дизайном одежды. Она запускает вместе с «Белкоопсоюзом» производство меховой одежды и других изделий из меха. На пресс-конференции она показала некоторые образцы, в том числе на ней была стильная синяя пилотка.
Агурбаш заявила, что Филипп Киркоров и Арина Шарапова уже сделали предзаказ на некоторые вещи.
Председатель правления «Белкоопсоюза» Валерий Иванов, в свою очередь, сообщил, что более 50% пушнины в стране производят звероводческие хозяйства потребкооперации. Он отметил, что произвести сейчас проще, чем продать. На мировом рынке активно работают Китай и Россия. Западная Европа сворачивает производство, потому что, как отметил глава «Белкоопсоюза», «там есть свои проблемы».
- Хочу вам сразу заявить, что такого состояния дел по выращиванию пушнины, как у нас, в Европе нет. Европейский уровень.
Он заверил, что это подтверждают партнеры из Скандинавии, России и т. д.
Напомним, ранее витебский бизнесмен Николай Мартынов заявил о своих амбициях в меховой отрасли Беларуси. Его компания запустила меховой комбинат стоимостью $30 млн.
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Не Бриджит Бардо: Анжелика Агурбаш в пилотке а-ля генсек ЦК КПСС объявила, что запускает производство одежды из меха
Певица Анжелика Агурбаш решила заняться дизайном одежды. Она запускает вместе с «Белкоопсоюзом» производство меховой одежды и других изделий из меха. На...
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