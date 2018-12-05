Не Бриджит Бардо: Анжелика Агурбаш в пилотке а-ля генсек ЦК КПСС объявила, что запускает производство одежды из меха

Агурбаш заявила, что Филипп Киркоров и Арина Шарапова уже сделали предзаказ на некоторые вещи.





Председатель правления «Белкоопсоюза» Валерий Иванов, в свою очередь, сообщил, что более 50% пушнины в стране производят звероводческие хозяйства потребкооперации. Он отметил, что произвести сейчас проще, чем продать. На мировом рынке активно работают Китай и Россия. Западная Европа сворачивает производство, потому что, как отметил глава «Белкоопсоюза», «там есть свои проблемы».





- Хочу вам сразу заявить, что такого состояния дел по выращиванию пушнины, как у нас, в Европе нет. Европейский уровень.





Он заверил, что это подтверждают партнеры из Скандинавии, России и т. д.





Напомним, ранее витебский бизнесмен Николай Мартынов заявил о своих амбициях в меховой отрасли Беларуси. Его компания запустила меховой комбинат стоимостью $30 млн.