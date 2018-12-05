ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сбербанк купил у белорусского бизнесмена 10% акций «Уралкалия»

06.12.2018 19:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
«Дочка» Сбербанка — «Сбербанк Инвестиции» приобрела 10,18% акций одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров калия «Уралкалия» у Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка​, сообщает РБК со ссылкой на банк и «Уралкалий».

«С учетом опыта в секторе удобрений считаем данную финансовую инвестицию привлекательной с точки зрения возврата на инвестицию», — заявил представитель Сбербанка. «Сбербанк Инвестиции» принадлежит 39,9% в проекте другого производителя удобрений «Акрона» — «Верхнекамской калийной компании». Компания строит ГОК мощностью 2 млн т хлористого калия в год на Талицком месторождении калийно-магниевых солей в Пермском крае.

О дальнейшей судьбе пакета в «Уралкалии» банк будет принимать решение исходя из ситуации на рынке и потенциальной доходности. «При наличии возможности продажи по приемлемой оценке мы, конечно, ей воспользуемся», — добавил представитель банка.

Сумма сделки не разглашается.

Кто такой Дмитрий Лобяк?

Белорус Дмитрий Лобяк, однокурсник по Суворовскому училищу российского миллиардера и владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, приобрел 20,36% акций «Уралкалия» в 2016 году у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Позже он вошел в совет директоров «Уралкалия».


До этой покупки о Дмитрии Лобяке было известно крайне мало. Известно, что он управляет минской компанией «Юрас Ойл», которая является официальным дилером «Уралхима» в Беларуси. Ее ключевыми клиентами в Беларуси являются ряд предприятий химического комплекса Беларуси: «Гродно-Азот», «Нафтан», Белорусский нефтяной торговый дом и другие.

В интервью TUT.BY Дмитрий Лобяк рассказывал, что покупка акций «Уралкалия» — «получение прибыли».

Лобяк также говорит о том, что его «абсолютно корректно называть белорусским бизнесменом»: «В Беларуси провожу достаточно много времени. Здесь находится моя семья, мой бизнес, компания, которой я руковожу. Что касается отношений с Дмитрием Мазепиным — мы давно друг друга знаем, у нас давние деловые, партнерские отношения».

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Дочка» Сбербанка — «Сбербанк Инвестиции» приобрела 10,18% акций одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров калия «Уралкалия» у Rinsoco Trading Дмитрия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Британия предоставила достаточные гарантии Ассанжу, чтобы тот покинул посольство Эквадора - президент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика