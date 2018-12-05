В Беларуси усилили борьбу с пропагандой нацизма

В Палате представителей Беларуси одобрили законопроект, который усилит борьбу с пропагандой нацизма, передает телеканал «МИР 24»

Документ приравнивает умышленную публичную реабилитацию нацизма к разжиганию расовой или социальной вражды. И предусматривает за это уголовную ответственность. Также предлагается ввести крупные штрафы за изготовление нацистской символики.

« Статистика говорит о том, что в разы, в десятки раз за последние три года увеличилось количество случаев, когда мы фиксируем публичную демонстрацию, популяризацию нацизма. Увеличилось количество апологетов этой идеологии, опять же в десятки раз. С учетом того, что происходит за пределами страны, в нашем ближайшем окружении, мы можем говорить о том, что это реальная угроза», – подчеркнул Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь.

МВД Беларуси сообщает, что сейчас в стране зафиксировано более трех тысяч сторонников неонацизма и нацизма. В ведомстве подчеркнули, что для Беларуси это запредельно много.