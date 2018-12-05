|
«Пишет отец – у мальчика тяжелое заболевание, ДЦП». Как белорусский Дед Мороз помог ребёнку
Поместье Деда Мороза – это не только кулинарный рай и туристическая Мекка, но и главный адресат для самых откровенных писем с детскими мечтами.
В ближайшем почтовом отделении поселка Каменюки конверты с адресом резиденции уже давно считают не поштучно, а большими коробками, рассказали в программе
Снежинка, помощница Деда Мороза:
Их в Беловежскую пущу прислали настолько много, что пришлось выделить отдельное помещение.
Матушка Зима:
И кстати, без ответа не остаётся ни одно письмо. Их, как правило, рассылают в течение нескольких месяцев. А отдельные весточки поднимают настолько важные проблемы, что бездействовать невозможно.
Дед Мороз:
Новости по теме
«Долго с нами разговаривал и много интересного рассказал». До белорусского Деда Мороза добрались туристы из Буркина-Фасо и Мьянмы
«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу
‡агрузка...
На открытии саммита ЕАЭС состоялась дискуссия Александра Лукашенко и Владимира Путина на тему цен на энергоносители
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
С 7 декабря движение всех видов транспорта по ул. Программистов в Минске закрывается на полгода
Новости экономики за 06.12.2018
Белорусы стали чаще платить банковскими картами
В Беларуси упростили требования к ведению торговли продуктами питания на рынках
Из-за взрыва бензовоза в Италии погибли два человека, пострадали ещё 20
Первая книга пятитомника о белорусской государственности готовится к изданию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поместье Деда Мороза – это не только кулинарный рай и туристическая Мекка, но и главный адресат для самых откровенных писем с детскими мечтами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)