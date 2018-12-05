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Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске

06.12.2018 21:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Битва искусственных интеллектов. 12 учащихся Минского района представят свои разработки на областном конкурсе по робототехнике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юные инженеры покажут навыки роботостроения, программирования и управления своими компьютерными подопечными.

Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске

Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске

Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске

Горячие баталии отборочного этапа накануне кипели в Озерцовской средней школе. Здесь ребята подготовили настоящие боевые машины. Восемь лучших роботов-сумоистов выйдут на ринг Белорусского национального технического университета.

Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске

Сергей Судник, руководитель кружка по робототехнике Озерцовской средней школы:
Вначале соревнований робот выставляется таким образом, чтобы он касался белой кромки. После нажатия «Старта» 5 секунд они стоят на месте, потом начинают друг друга искать. Соответственно, кто кого первый найдет, начинает двигаться в сторону робота. Цель – столкнуть с ринга соперника.

Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске

Павел Дерюжков, участник кружка по робототехнике Озерцовской средней школы:
В прошлом году проходили соревнования. Помогал собирать робота для соревнований.

Особенностей никаких нет, у него два датчика: датчик ультразвуковой и датчик света. Конструкция как-то сама пришла по себе и всё.

Областной этап пройдет 7 декабря на базе факультета информационных технологий и робототехники БНТУ. Участников и гостей ждут увлекательные лекции, научные шоу и экскурсии по музею университета.

Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Битва искусственных интеллектов. 12 учащихся Минского района представят свои разработки на областном конкурсе по робототехнике, сообщили в...
 
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