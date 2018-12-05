|
С 7 декабря движение всех видов транспорта по ул. Программистов в Минске закрывается на полгода
Новости Беларуси. Полгода ремонта. Движение всех видов транспорта по улице Программистов закрывается с 7 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Следующие шесть месяцев здесь будут проводить дорожно-строительные работы. На участке уже сейчас меняют теплосети.
Общественный транспорт минует участок по улицам Руссиянова и Скорины. Автобусы № 25, 27 и 64 изменят привычный маршрут, в таком графике они будут работать до июля.
Новости по теме
Движение транспорта в районе стелы «Минск – город-герой» ограничат во время репетиций к параду до 2 июля
‡агрузка...
На открытии саммита ЕАЭС состоялась дискуссия Александра Лукашенко и Владимира Путина на тему цен на энергоносители
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
С 7 декабря движение всех видов транспорта по ул. Программистов в Минске закрывается на полгода
Новости экономики за 06.12.2018
Белорусы стали чаще платить банковскими картами
В Беларуси упростили требования к ведению торговли продуктами питания на рынках
Из-за взрыва бензовоза в Италии погибли два человека, пострадали ещё 20
Первая книга пятитомника о белорусской государственности готовится к изданию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Полгода ремонта. Движение всех видов транспорта по улице Программистов закрывается с 7 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)