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С 7 декабря движение всех видов транспорта по ул. Программистов в Минске закрывается на полгода

06.12.2018 20:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Полгода ремонта. Движение всех видов транспорта по улице Программистов закрывается с 7 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 7 декабря движение всех видов транспорта по ул. Программистов в Минске закрывается на полгода

Следующие шесть месяцев здесь будут проводить дорожно-строительные работы. На участке уже сейчас меняют теплосети.

Общественный транспорт минует участок по улицам Руссиянова и Скорины. Автобусы № 25, 27 и 64 изменят привычный маршрут, в таком графике они будут работать до июля.

С 7 декабря движение всех видов транспорта по ул. Программистов в Минске закрывается на полгода
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Полгода ремонта. Движение всех видов транспорта по улице Программистов закрывается с 7 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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