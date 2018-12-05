В Беларуси упростили требования к ведению торговли продуктами питания на рынках

Новости Беларуси. Требования к ведению торговли на рынках продуктами питания пересмотрены и значительно сокращены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новых правилах, которые уже утверждены и вступят в силу через две недели, всего 36 пунктов. В старых их было больше 130.

В документе четко прописаны нормы, которые касаются состояния помещений, освещения, хранения и упаковки продуктов, содержания туалетов, борьбы с грызунами и вредными насекомыми, а также вывоза мусора.



