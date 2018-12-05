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В Беларуси упростили требования к ведению торговли продуктами питания на рынках
Новости Беларуси. Требования к ведению торговли на рынках продуктами питания пересмотрены и значительно сокращены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В новых правилах, которые уже утверждены и вступят в силу через две недели, всего 36 пунктов. В старых их было больше 130.
В документе четко прописаны нормы, которые касаются состояния помещений, освещения, хранения и упаковки продуктов, содержания туалетов, борьбы с грызунами и вредными насекомыми, а также вывоза мусора.
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Новости Беларуси. Требования к ведению торговли на рынках продуктами питания пересмотрены и значительно сокращены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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