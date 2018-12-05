Медведев призвал россиян терпеть

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Об этом в четверг в ежегодном интервью для государственных телеканалов заявил премьер-министр РФОдним из таких решений стало повышение пенсионного возраста, привел пример глава кабмина.- призвал он.Решение провести пенсионную реформу вопреки протестам, подчеркнул Медведе, и принято оно на долгосрочную перспективу.Тем временем в стране возобновился рост экономики и уровня жизни, подчеркнул премьер: ВВП прибавил 1,7%, а доходы населения - 1,6%, что, по словам Медведева,Хотя 19 млн человек живут за чертой бедности, а половина работающего населения получает меньше 26 тысяч рублей в месяц, правительству, по словам Медведева,- заявил он.Западные страны продолжают, ограничивая инвестиции в российскую экономику, что не мешает ей, подчеркнул глава кабина.Важнейший итог года - это резкий рост доходов бюджета, который сталзаявил Медведев.констатировал Медведев. -