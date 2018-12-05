Арест топ-менеджера Huawei обвалил биржи по всему миру

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В четверг фондовые рынки по всему миру накрыла новая волна распродаж на новостях, что в Китае арестована- финансовый директор Huawei.Мэн, которая также является дочерью основателя китайского технологического гиганта, арестовали в Ванкувере 1 декабря по запросу США, где ее подозревают в нарушении санкций против Ирана.Теперь ей грозит экстрадиция в Штаты, сообщилиосведомленные источники.Инвесторы, поверившие в возможность окончания торговой войны, получили холодный душ, констатирует аналитик NomuraРынки переживают шок: торги в Китае завершились падением Shanghai Composite на 1,7%; гонконгский индекс акций производителей технологического оборудования обвалился на 3,5%, а субиндекс акций технологических компаний - на 4,4%. Из Азии распродажа перекинусь на Европу, где к 17.14 мск сводный индекс EuroStoxx 50 рухнул на 2.64%, обновив минимум.Фьючерсы на индекс S&P 500 в начале сессии обвалились до лимита, что вынудило CME Group приостановить торги, сообщил Bloomberg представитель биржи.На 17.16 контракты падают на 1,66%, обещая продолжение распродажи на американском рынке акций, капитализация которого с конца сентября сократилась более чем на 3 трлн долларов.Арест топ-менеджера Huawei - это четкий сигнал, что торговая война не только не утихает, но и выходит на новый уровень эскалации, а технологический сектор станет главной ареной битвы, говорит главный экономист Deutsche Bank по КитаюHuawei воспринимается как одна из самых успешных тенхнологических компаний в Китае, а арест ее топ-менеджера ставит политическое руководство в Пекине в крайне неудобное положение, объясняет она: общественное мнение наверняка станет более агрессивным по отношению к США, и в этих условиях Компартии будет трудно сообщить публике, что они идут на серьезные уступки Вашингтону.Китай требует немедленного освобождения Мэн Ваньчжоу, заявил официальный представитель МИД Жень Шуань.Посольство КНР в Канаде опубликовало резкое заявление, в котором подчеркнуло, что арестованная гражданка КНР не нарушала ни канадских, ни американских законов.- говорится в документе.