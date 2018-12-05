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Арест топ-менеджера Huawei обвалил биржи по всему миру

06.12.2018 20:44 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Торговое перемирие Китая и США, анонсированное на встрече Дональда и Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20, не продержалось и недели.

В четверг фондовые рынки по всему миру накрыла новая волна распродаж на новостях, что в Китае арестована Мэн Ваньчжоу - финансовый директор Huawei.

Мэн, которая также является дочерью основателя китайского технологического гиганта, арестовали в Ванкувере 1 декабря по запросу США, где ее подозревают в нарушении санкций против Ирана.

Теперь ей грозит экстрадиция в Штаты, сообщили Reuters осведомленные источники.

Инвесторы, поверившие в возможность окончания торговой войны, получили холодный душ, констатирует аналитик Nomura Билал Хавез.

Рынки переживают шок: торги в Китае завершились падением Shanghai Composite на 1,7%; гонконгский индекс акций производителей технологического оборудования обвалился на 3,5%, а субиндекс акций технологических компаний - на 4,4%. Из Азии распродажа перекинусь на Европу, где к 17.14 мск сводный индекс EuroStoxx 50 рухнул на 2.64%, обновив минимум.

Фьючерсы на индекс S&P 500 в начале сессии обвалились до лимита, что вынудило CME Group приостановить торги, сообщил Bloomberg представитель биржи.

На 17.16 контракты падают на 1,66%, обещая продолжение распродажи на американском рынке акций, капитализация которого с конца сентября сократилась более чем на 3 трлн долларов.

Арест топ-менеджера Huawei - это четкий сигнал, что торговая война не только не утихает, но и выходит на новый уровень эскалации, а технологический сектор станет главной ареной битвы, говорит главный экономист Deutsche Bank по Китаю Живей Жань.

Huawei воспринимается как одна из самых успешных тенхнологических компаний в Китае, а арест ее топ-менеджера ставит политическое руководство в Пекине в крайне неудобное положение, объясняет она: общественное мнение наверняка станет более агрессивным по отношению к США, и в этих условиях Компартии будет трудно сообщить публике, что они идут на серьезные уступки Вашингтону.

Китай требует немедленного освобождения Мэн Ваньчжоу, заявил официальный представитель МИД Жень Шуань.

Посольство КНР в Канаде опубликовало резкое заявление, в котором подчеркнуло, что арестованная гражданка КНР не нарушала ни канадских, ни американских законов. «Китай решительно выступает против таких действий, которые являются серьезным нарушением прав человека… Мы призываем канадские и американские власти вернуть свободу госпоже Мэн и намерены очень внимательно следить за ситуацией», - говорится в документе.

 
 
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Торговое перемирие Китая и США не продержалось и недели.
 
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