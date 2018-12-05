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Население в ноябре рассталось с самой скромной за год суммой валютной заначки

06.12.2018 20:40 — Разное | UDF  
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Тридцать четвертый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, в ноябре показав самую скромную в нынешнем году сумму, а вот субъекты хозяйствования и вовсе закрепились в роли покупателей валюты, согласно материалам Нацбанка.

В ноябре граждане сдали на 10,1% меньше валюты, чем в октябре, — 599 млн долларов. Покупка снизилась скромнее — на 5,7%, до 520,7 млн долларов. Объем чистой продажи валюты третий месяц заметно недотягивает до начала года и прошлого года, когда сальдо было ближе к 200 млн долларов. Ноябрьский уровень, 78,3 млн долларов, стал самым скромным в нынешнем году.

Эксперты говорили о том, что валютные запасы белорусов могут иссякнуть и при условии сохранения высокого спроса на валюту со стороны предприятий давление на рубль будет увеличиваться.

За одиннадцать месяцев нынешнего года белорусы сдали 1,685 млрд долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе−ноябре были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 643,9 млн долларов).

Традиционно у белорусов растет интерес к валюте при увеличении зарплат, которые в октябре практически добрались до 1000 рублей. МВФ советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В ноябре граждане сдали на 10,1% меньше валюты, чем в октябре, — 599 млн долларов.
 
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