Белорусы в интернете могут поставить оценку госорганизациям за качество услуг

В Беларуси создан портал рейтинговой оценки государственных организаций (качество-услуг.бел), сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Минсвязи предлагает гражданам воспользоваться возможностями портала и по 5-балльной шкале оценить качество работы госорганизаций.

Так, свое мнение можно высказать о степени простоты и понятности процесса получения услуги, доступности информации о порядке ее получения, соблюдении сроков, вежливости и доброжелательности сотрудников. С учетом поставленных оценок на портале будет автоматически формироваться соответствующий рейтинг организаций. Он позволит повысить эффективность и качество работы госучреждений, отметили в Минсвязи.

До 1 января 2019 года портал работает в тестовом режиме. Портал рейтинговой оценки организаций разработан Институтом прикладных программных систем по заказу Минсвязи.





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