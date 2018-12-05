Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран Содружества независимых государств приехал в петербургский Мариинский театр на балет "Щелкунчик".

Они прибыли сразу по окончании неформального саммита СНГ, который прошел в формате дружеского обеда, и заняли места в 13-м ряду.

У входа в зал лидеров встретили ведущие солисты оперы и балета Мариинского театра.

Впервые балет "Щелкунчик" был поставлен в Санкт-Петербурге в 1982 году.

Премьера балета в новой редакции состоялась в Мариинском театре в 2001 году. В нем использованы либретто и сценарный план Мариуса Петипа в обработке Михаила Шемякина. Музыкальный руководитель - Валерий Гергиев.

После премьеры он признался, что с "Щелкунчика" давно нужно было "снять покров нарочитой детскости и некое ощущение детского утренника". М.Шемякин объявил задачами новой постановки возвращение произведению "гофмановского духа с элементами гротескного юмора, странностями и перевоплощениями, соединение изобразительной части с музыкальным драматизмом Чайковского". В результате многие критики признали версию балета в постановке Мариинки одной из самых необычных за последние десятилетия.