ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джима выиграла "индивидуалку" в Поклюке, лучшая из белорусок — 14-я

06.12.2018 20:42 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Украинка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на стартовом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.

Второе место заняла полька Моника Хойниш, тройку замкнула Маркета Давидова из Чехии. Лучшей из белорусок стала Ирина Кривко, которая расположилась на 14-й позиции.

Остальные биатлонистки сборной Беларуси расположились вне очковой зоны: Ирина Кручинкина стала 44-й, Дарья Юркевич — 54-й, Динара Алимбекова — 65-й, а Анна Сола — 70-й.

6.12. Индивидуальная гонка. 15 км

1. Ю.Джима (Украина) 43.06,6 (0-0-0-0)

2. М.Хойниш (Польша) +5,9 (0-0-0-1)

3. М.Давидова (Чехия) +16,5 (0-0-0-1)

4. П.Фиалкова (Словакия) +19,5 (1-1-0-0)

5. Б.Бендика (Латвия) +20,8 (0-0-0-0)

6. Л.Витоцци (Италия) +27,1 (0-1-0-0)

7. Д.Вирер (Италия) +33,4 (0-1-0-1)

8. Х.Эберг (Швеция) +49,1 (0-0-1-1)

9. Л.Т.Хаузер (Австрия) +55,3 (1-0-0-0)

10. Ф.Пройсс (Германия) +59,1 (0-0-0-1)

...14. И.КРИВКО +1.09,3 (0-0-1-0)

...44. И.КРУЧИНКИНА +3.20,9 (0-1-1-0)

...54. Д.ЮРКЕВИЧ +4.12,4 (0-0-0-2)

...65. Д.АЛИМБЕКОВА +4.48,2 (1-1-0-2)

...70. А.СОЛА +5.19,2 (1-1-1-1)

Всего стартовала 101 участница.

Источник: pressball.by

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на стартовом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. Второе место заняла полька Моника Хойниш, тройку замкнула...
 
Новости дня
Новости разные
 
Население в ноябре рассталось с самой скромной за год суммой валютной заначки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика