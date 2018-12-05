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Джима выиграла "индивидуалку" в Поклюке, лучшая из белорусок — 14-я
Украинка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на стартовом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.
Второе место заняла полька Моника Хойниш, тройку замкнула Маркета Давидова из Чехии. Лучшей из белорусок стала Ирина Кривко, которая расположилась на 14-й позиции.
Остальные биатлонистки сборной Беларуси расположились вне очковой зоны: Ирина Кручинкина стала 44-й, Дарья Юркевич — 54-й, Динара Алимбекова — 65-й, а Анна Сола — 70-й.
6.12. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Ю.Джима (Украина) 43.06,6 (0-0-0-0)
2. М.Хойниш (Польша) +5,9 (0-0-0-1)
3. М.Давидова (Чехия) +16,5 (0-0-0-1)
4. П.Фиалкова (Словакия) +19,5 (1-1-0-0)
5. Б.Бендика (Латвия) +20,8 (0-0-0-0)
6. Л.Витоцци (Италия) +27,1 (0-1-0-0)
7. Д.Вирер (Италия) +33,4 (0-1-0-1)
8. Х.Эберг (Швеция) +49,1 (0-0-1-1)
9. Л.Т.Хаузер (Австрия) +55,3 (1-0-0-0)
10. Ф.Пройсс (Германия) +59,1 (0-0-0-1)
...14. И.КРИВКО +1.09,3 (0-0-1-0)
...44. И.КРУЧИНКИНА +3.20,9 (0-1-1-0)
...54. Д.ЮРКЕВИЧ +4.12,4 (0-0-0-2)
...65. Д.АЛИМБЕКОВА +4.48,2 (1-1-0-2)
...70. А.СОЛА +5.19,2 (1-1-1-1)
Всего стартовала 101 участница.
Источник: pressball.by
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Украинка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на стартовом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. Второе место заняла полька Моника Хойниш, тройку замкнула...
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