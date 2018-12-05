Брюссельская полиция после погромов, произошедших в бельгийской столице 30 ноября во время манифестации "желтых жилетов", ведет изучение видеосъемок с целью опознания инициаторов и участников беспорядков.

"После анализа этих изображений на данной стадии (расследования - ИФ) девять человек были идентифицированы", - сообщила прокуратура Брюсселя, уточнив, что двое их них уже задержаны "за вооруженный бунт (бросание камней в сотрудников сил правопорядка)".

После столкновений участников акции "желтых жилетов" с полицией в пятницу арестованы семь человек. Следствие активно разыскивает еще семерых идентифицированных погромщиков.

При этом анализ видеозаписей продолжается.

Вместе с тем полиция Брюсселя сообщила о вероятности проблем с автомобильным движением в столице в ближайшую субботу в связи с потенциальной возможностью новой манифестации "желтых жилетов".