Как Лукашенко обманул телеканал «Россия 24»

«Даже технику, тракторы начали туда поставлять свои. С удовольствием покупают, потому что помнят наши МТЗ пятидесятые. Представляете? И они еще где-то в фермеров работают. Им нравится "цена - качество". Поэтому мы хотим с ними сотрудничать », -- сказал белорусский лидер.





Ложь разоблачила белорусская служба Радио «Свобода».





Оказывается, по данным Белстата за 9 месяцев этого года Беларусь не продала в США ни одного трактора, то же самое было и в прошлом году. А в отделе статистики МТЗ Свободе подтвердили, что белорусские тракторы в США не продают с 2004 года. Ни одного.