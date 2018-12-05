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В Тбилиси задержали зятя действующего президента Грузии
Зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили подозревается в незаконном хранении оружия.
Как передает «Спутник-Грузия», минувшей ночью Миндию Гогочури, который является гражданским мужем падчерицы президента Грузии Георгия Маргвелашвили, задержали в ходе спецоперации в Тбилиси по обвинению в хранении оружия.
Всего полиция Тбилиси задержала двух человек по подозрению в незаконном хранении оружия. Сообщается, что в ходе спецоперации подозреваемые начали выбрасывать оружие с балкона квартиры. Эту квартиру на улице Амашукели М.Гогочури арендовал.
Владелица квартиры Ия Сехниашвили сказала, что сдала квартиру на полгода.
Отметим, что М.Гогочури не первый раз оказался в центре внимания общественности. В июле он попал в больницу с тремя ножевыми ранениями в ногу, а в январе 2017 года получил огнестрельное ранение.
Гогочури является гражданским мужем Машо Чичуа - дочери первой леди Грузии Маки Чичуа.
Полномочия президента Грузии Г.Маргвелашвили подходят к концу. Инаугурация пятого президента страны Саломе Зурабишвили состоится 16 декабря.
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Зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили подозревается в незаконном хранении оружия.
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