В Тбилиси задержали зятя действующего президента Грузии









Как передает «Спутник-Грузия», минувшей ночью Миндию Гогочури, который является гражданским мужем падчерицы президента Грузии Георгия Маргвелашвили, задержали в ходе спецоперации в Тбилиси по обвинению в хранении оружия.





Всего полиция Тбилиси задержала двух человек по подозрению в незаконном хранении оружия. Сообщается, что в ходе спецоперации подозреваемые начали выбрасывать оружие с балкона квартиры. Эту квартиру на улице Амашукели М.Гогочури арендовал.





Владелица квартиры Ия Сехниашвили сказала, что сдала квартиру на полгода.









Отметим, что М.Гогочури не первый раз оказался в центре внимания общественности. В июле он попал в больницу с тремя ножевыми ранениями в ногу, а в январе 2017 года получил огнестрельное ранение.





Гогочури является гражданским мужем Машо Чичуа - дочери первой леди Грузии Маки Чичуа.





Полномочия президента Грузии Г.Маргвелашвили подходят к концу. Инаугурация пятого президента страны Саломе Зурабишвили состоится 16 декабря.