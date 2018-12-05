ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Тбилиси задержали зятя действующего президента Грузии

06.12.2018 21:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили подозревается в незаконном хранении оружия.



Как передает «Спутник-Грузия», минувшей ночью Миндию Гогочури, который является гражданским мужем падчерицы президента Грузии Георгия Маргвелашвили, задержали в ходе спецоперации в Тбилиси по обвинению в хранении оружия.

Всего полиция Тбилиси задержала двух человек по подозрению в незаконном хранении оружия. Сообщается, что в ходе спецоперации подозреваемые начали выбрасывать оружие с балкона квартиры. Эту квартиру на улице Амашукели М.Гогочури арендовал.

Владелица квартиры Ия Сехниашвили сказала, что сдала квартиру на полгода. 


Отметим, что М.Гогочури не первый раз оказался в центре внимания общественности. В июле он попал в больницу с тремя ножевыми ранениями в ногу, а в январе 2017 года получил огнестрельное ранение. 

Гогочури является гражданским мужем Машо Чичуа - дочери первой леди Грузии Маки Чичуа. 

Полномочия президента Грузии Г.Маргвелашвили подходят к концу. Инаугурация пятого президента страны Саломе Зурабишвили состоится 16 декабря. 

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили подозревается в незаконном хранении оружия.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пишет отец – у мальчика тяжелое заболевание, ДЦП». Как белорусский Дед Мороз помог ребёнку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика