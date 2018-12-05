Милиционер-«гроза оппозиции» хотел наказать могилевскую журналистку. Получилось смешно









Журналистка-фрилансер Алина Скребунова пожаловалась в УВД Могилевского облисполкома, Ленинский райотдел милиции и прокуратуру на действия майора Евгения Славникова. На протяжении месяца он регулярно вызывал её для составления административных протоколов по одному и тому же делу. После этого он сразу выдавал девушке повестки в суд.





Однако ни одного судебного заседания так и не состоялось – все протоколы Славникова суд Ленинского района признавал некачественными и возвращал на доработку. В итоге срок привлечения к административной ответственности истек.





Как рассказала Скребунова, Славников ставил ей в вину «участие в изготовлении видеосюжета для телеканала «БелСАТ», который был посвящен нарушениям охраны труда на заводе «Могилевдрев». В этом же самом обвинили и могилевского оператора Михаила Аршинского.





Первый протокол на Скребунову милиционер составил 7 ноября, после чего заранее выдал ей повестку в суд на 9 ноября. Однако судья Литвина после того, как ознакомилась с протоколом, не стала проводить процесс, а вернула бумаги обратно сотруднику РОВД на доработку.





Славников доработал: добавил слово «незаконное» к фразе «участие в изготовлении продукции СМИ» и выдал Скребуновой ещё одну повестку в суд на 20 ноября.









Поскольку протокол был идентичен старому, за исключением одного слова, судья повторно отправила его на доработку. Переделать ещё раз милиционер уже не успел – истекло два месяца после предполагаемого нарушения.





— После возврата административного дела в Ленинское РОВД в последний раз, майор Славников до истечения срока давности никаких процессуальных действий не совершал. Полагаю, тем самым майор Славников признал необоснованность и незаконность своих действий по возбуждению административного процесса по ч.2 ст.22.9 КоАП, а также незаконность связанных с этим своих действий по неоднократному розыску, опросам, неоднократным задержаниям и осадам в квартирах, — считает Скребунова.





Она обратилась с жалобой в областное управление и районный отдел внутренних дел, а также в прокуратуру.





Скребунова потребовала привлечь Славникова к административной, дисциплинарной и экономической ответственности за неоднократные некомпетентные и незаконные действия, за явное неуважение к суду и ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.





Милиционер Евгений Славников – настоящая «гроза» могилевских активистов, правозащитников и журналистов. За последние три года он пытался привлечь к ответственности правозащитника Володара Цурпанова, журналистов Владимира Лапцевича и Алину Скребунову, политиков Олега Аксёнова и Владимира Шанцева, активистов Станислава Павлинковича и Олега Мищенко.