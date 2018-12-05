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Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Валерий Воронецкий дипломатично помалкивал о проблемах во взаимоотношениях с Россией, пока на эту тему ни заговорил лично Александр Лукашенко.





«Минск-Новости» по поводу России завил буквально следующее. Однако отмашка дана, и Воронецкий в интервью агентствупо поводу России завил буквально следующее.





— Действительно, отношения с Россией для нас очень важны. И радует, что в целом они характеризуются положительной динамикой. Но нельзя закрывать глаза на имеющиеся недостатки, проблемы. Посмотрите: не успеваем решить один вопрос, как появляется другой, третий… Достаточно упомянуть уже ставшие притчей во языцех вводимые Россией ограничения на поставки с наших мясо-молочных предприятий, неравные условия хозяйствования, разные цены на энергоносители, барьеры, ограничения, пошлины. Спрашивается: так где же единый рынок, где единое экономическое пространство? Недавно в Палате представителей мы проводили слушания по инвестиционной проблематике, и там также говорилось об этом. Ведь, например, Евразийский экономический союз предполагает единое экономическое пространство. А на деле? Мы постоянно боремся за доступ тех или иных наших товаров на рынок, казалось бы, единый для всех государств — членов ЕАЭС. А иностранцы? Они приходят к нам, создают предприятия, рассчитывая на возможности Союза, а потом из-за искусственных препятствий не могут поставлять свою продукцию на рынок ЕАЭС.









Знаю, по этому вопросу идет серьезный и заинтересованный разговор между лидерами наших государств и правительств. Президент Беларуси о ЕАЭС и отношениях с Россией совсем недавно высказывался публично. При этом он не раз подчеркивал, что союз с Россией является нашим общим достоянием. А разве не так? Те же огромные российские просторы наши народы осваивали вместе, и не только в XX веке. Можно вспомнить XVI–XIX века, когда в результате войн и катаклизмов десятки тысяч белорусов расселялись по России. И сегодня их потомки работают на процветание страны, служат ей верой и правдой. Наши прадеды по разным причинам целыми деревнями уезжали и осваивали Урал, Сибирь, Дальний Восток… Сегодня в России есть целые белорусские поселения, где сохраняются национальные традиции, обряды, язык. Я к тому, чт аше культурное и цивилизационное пространство — общее и наши предки играли очень важную роль в становлении России. А к общему наследию надо относиться бережно, ценить все то, что досталось от предков.