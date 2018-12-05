Баранчик: Румас своим бандеровским поступком продемонстрировал готовность возглавить Беларусь после Лукашенко









«Выступая по пустяковому поводу на мероприятии средней руки, Сергей Румас тем не менее умудрился, что говорит и об его уме и об амбициях, подать совершенно конкретный политический сигнал как чиновничьей вертикали, так и оппозиции. Сигнал состоит в том, что он готов возглавить белорусифицированную постлукашенковскую республику. Надо отдать должное — это сильный ход смелого человека, который не только видит, но и прекрасно знает изнутри происходящие в республике процессы», — отмечает шеф-редактор издания Юрий Баранчик.





Автор полагает, что на Западе уже услышали этот сигнал, так как «оппозиционные СМИ довольно подробно и положительно осветили этот политический жест Румаса».





«Министр спорта Сергей Ковальчук, чтобы быть в бандеровском тренде своего шефа, тоже решил выступить на этом мероприятии на белорусском языке», — с возмущением отмечает Баранчик.





Публицист считает, что Лукашенко запустил во власть слишком много «бандеровцев», чтобы шантажировать Россию, а теперь они окрепли настолько, что готовы сами взять власть в свои руки.

«И как теперь, видя, что серьезных карт на руках у Лукашенко-то и нет, Кремлю реагировать на этот белорусский форс-мажор? На Западе — признания нет, Макей все провалил (а, может, и не очень-то хотел?).





Внутри страны — бардак, чиновники вышли из-под контроля, не сегодня-завтра местные необандеровцы под руководством белорусского Пашиняна выйдут на Майдан, перекроют центр Минска , а долгосрочные контракты на нефть по льготным ценам будут уже подписаны. Ради чего?









Чтобы финансировать потом десять лет белорусских необандеровцев во власти и отток населения из республики?» — задается вопросами «Регнум».





Конечно, не обошлось, по мнению Баранчика, здесь и без главы МИД Владимира Макея, который и был режиссером этого всего. «Макей интеллектуально переиграл Лукашенко», — отмечает автор.





Вот таким получился очередной выпуск ненаучной фантастики о Беларуси в исполнении черносотенного ресурса.