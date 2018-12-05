Вашингтону следует готовиться к таянию льдов в Арктике через 20 лет, считают в Госдепе

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан в четверг заявил, что Вашингтон должен быть готов к исчезновению льда в летний период в Северном Ледовитом океане через два десятка лет.

"Если эта тенденция продолжится, Северный Ледовитый океан может оказаться без льда в течение летних месяцев через 20 лет", - сказал Дж.Салливан, выступая в одном из подкомитетов сената.

"Наше правительство должно обратить внимание на такую возможность", - добавил он.

По словам Дж.Салливана, в 2011 году льды Ледовитого океана "были на 42% тоньше, по сравнению с 1979 годом".

"Одной из главных проблем является отсутствие глубоководного порта в непосредственной близости (от Северного полярного круга - ИФ), который мог бы служить для проведения поисково-спасательных операций, борьбы с экологическими проблемами и загрязнением, а также для осуществления операций в области безопасности в Арктике", - считает Дж.Салливан.

Несколько лет назад ученые уже предупреждали о том, что Арктика перестанет замерзать через 20 лет. В США отмечали и положительную сторону этого процесса: в случае отсутствия льда в этом регионе в летние месяцы там будет развиваться судоходство, нефтегазовая отрасль и туризм.