Эйфелеву башню закроют из-за субботней акции протеста

Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в субботу в связи с намеченными на этот день акциями протеста "желтых жилетов", сообщают в четверг французские СМИ со ссылкой на управляющую организацию.

В организации, заведующей Эйфелевой башней, отметили, что при таких условиях для посетителей этой достопримечательности невозможно гарантировать "адекватные условия в сфере безопасности".

Владельцы многих магазинов и ресторанов в Париже также планируют закрыть их на субботу в связи с акциями протеста

Ранее один из представителей "желтых жилетов" Эрик Друэ заявлял, что цель протестной акции в субботу - дойти до Елисейского дворца.

В администрации французского президента Эмманюэля Макрона не скрывают обеспокоенности в связи с тем, что демонстранты могут прибегнуть к силе и попытаться осуществить госпереворот.

Так, по данным французской газеты Le Figaro, спецслужбы предупредили администрацию главы государства о "призывах демонстрантов убивать и взяться за оружие, чтобы нанести удар по парламентариям, правительству, исполнительной власти и стражам порядка".

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом. Находящиеся в оппозиции партии активно критикуют то, как правительство реагировало на акции "Желтых жилетов".