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В Минске горело общежитие Медуниверситета
Сотрудникам МЧС пришлось в четверг вечером тушить пожар в общежитии Белорусского государственного медицинского университета, расположенного по адресу пр.Дзержинского, 83, сообщили в пресс-службе МЧС. Сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в 18:58.
Спасателям удалось выяснить, что в жилой комнате загорелось имущество на площади около 20 кв.м. Работники МЧС из опасной зоны спасли двух человек, их жизнь вне опасности.
"Еще один из проживающих с отравлением продуктами горения обратился за помощью к медикам", - уточнили в пресс-службе МЧС Беларуси.
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Сотрудникам МЧС пришлось в четверг вечером тушить пожар в общежитии Белорусского государственного медицинского университета, расположенного по адресу...
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