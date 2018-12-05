В Минске горело общежитие Медуниверситета

Сотрудникам МЧС пришлось в четверг вечером тушить пожар в общежитии Белорусского государственного медицинского университета, расположенного по адресу пр.Дзержинского, 83, сообщили в пресс-службе МЧС. Сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в 18:58.





"По прибытии к месту вызова наблюдался дым сильной концентрации из окна на десятом этаже. В здании сработала система оповещения о пожаре. Персонал начал эвакуацию жильцов. Всего совместно с прибывшими подразделениями МЧС эвакуированы 250 человек", - сообщили в МЧС Беларуси.

Спасателям удалось выяснить, что в жилой комнате загорелось имущество на площади около 20 кв.м. Работники МЧС из опасной зоны спасли двух человек, их жизнь вне опасности.

"Еще один из проживающих с отравлением продуктами горения обратился за помощью к медикам", - уточнили в пресс-службе МЧС Беларуси.





Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями. Причина произошедшего устанавливается.





