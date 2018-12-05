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Страны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычи, и саудовский министр энергетики не уверен, что завтра будет соглашение

06.12.2018 21:10 — Разное | Интерфакс  
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По итогам заседания стран-членов ОПЕК в четверг соглашение по сокращению добычи нефти не достигнуто, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Отвечая на вопрос, достигнут ли консенсус между странами ОПЕК по снижению нефтедобычи, он сказал: "Нет".

"Мы все еще обсуждаем", - добавил министр.

По его словам, нет уверенности в достижении соглашения о сокращении нефтедобычи в пятницу, передает Bloomberg. Пока неизвестно, поддержит ли Россия соглашение о сокращении нефтедобычи, добавил он.

Х. аль-Фалих уточнил, что обсуждается сокращение добычи нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки - это по-прежнему основной сценарий.

Главным камнем преткновения является получение согласия от всех участников, сказал министр.

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сказал журналистам, что "есть хорошее соглашение между ОПЕК, но завтра нам нужно продолжить обсуждения со странами не-ОПЕК". "Мы с оптимизмом смотрим на завтрашнюю встречу", - добавил он.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане вышел с единственным комментарием для прессы: "Завтра".

По данным источников Bloomberg, Саудовская Аравия предлагает России снизить нефтедобычу примерно на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), однако РФ продолжает настаивать на сокращении не более чем на 150 тыс. б/с. В министерстве энергетики РФ не комментируют эту информацию.

Министр энергетики РФ Александр Новак 5 декабря в Вене участвовал в заседании министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК, а затем вылетел в Санкт-Петербург для участия в Саммите ЕАЭС. Российский министр планировал вернуться в Вену только 7 декабря для участия в министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Источник в российской делегации говорил "Интерфаксу", что вариант возвращения А.Новака в австрийскую столицу рассматривался, но из-за загруженности министра в Санкт-Петербурге он был маловероятным. В Минэнерго РФ подтвердили, что А.Новак прилетит в Вену только в пятницу утром.

 
 
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По итогам заседания стран-членов ОПЕК в четверг соглашение по сокращению добычи нефти не достигнуто, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии...
 
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