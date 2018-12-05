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КХЛ: минское «Динамо» дома крупно уступило «Торпедо»

06.12.2018 22:10 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: минское «Динамо» дома крупно уступило «Торпедо»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Почти половину матча «Динамо» вело в счете. Однако в третьем периоде соперник сумел переломить ход встречи и в итоге взял два очка. 

Счет открыл Андрей Костицын – на 8-й минуте он реализовал большинство. На 9-й минуте Буйницкий увеличил отрыв своей команды (также в большинстве). «Торпедо» сократило отставание благодаря голу Жафярова (10-я), но на 28-й Хауден сделал счет 3:1. До конца второго периода «гости» сумели отличиться еще раз: Кейлоф (32-я). 

Провальным для «зубров» получился третий период. Хоккеисты «Торпедо» забросили четыре раза: Паршин (40-я), Саболич (46-я), Шенфельд (51-я), Жафяров (60-я). 

После этого поражения «Динамо» с 22 очками занимает предпоследнее 11-е место «регулярки» Западной конференции. 

КХЛ: минское «Динамо» дома крупно уступило «Торпедо»
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Теги: Минск
 
 
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«Зубры» пропустили шесть шайб, забросили лишь три.
 
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