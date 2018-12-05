КХЛ: минское «Динамо» дома крупно уступило «Торпедо»

Почти половину матча «Динамо» вело в счете. Однако в третьем периоде соперник сумел переломить ход встречи и в итоге взял два очка.

Счет открыл Андрей Костицын – на 8-й минуте он реализовал большинство. На 9-й минуте Буйницкий увеличил отрыв своей команды (также в большинстве). «Торпедо» сократило отставание благодаря голу Жафярова (10-я), но на 28-й Хауден сделал счет 3:1. До конца второго периода «гости» сумели отличиться еще раз: Кейлоф (32-я).

Провальным для «зубров» получился третий период. Хоккеисты «Торпедо» забросили четыре раза: Паршин (40-я), Саболич (46-я), Шенфельд (51-я), Жафяров (60-я).