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Помощник деда Мороза рассказал, как будет выглядеть памятный знак Новому Году в Беловежской пуще

06.12.2018 21:16 — Разное | СТВ  
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Теремы, скарбница, поляна 2-ти месяцев, аутентичная мельница и самая высокая живая новогодняя ёлка. 15 гектаров поместья – не иначе, как музей под открытым небом, рассказали в программе «Специальный репортаж»

Помощник деда Мороза рассказал, как будет выглядеть памятный знак Новому Году в Беловежской пуще

Новые необычные скульптуры появляются здесь каждый год. А к юбилею будет особенный подарок – первый в мире памятный знак Новому Году.

Помощник деда Мороза рассказал, как будет выглядеть памятный знак Новому Году в Беловежской пуще

Янка, помощник Деда Мороза:
В виде циферблата полутораметрового с двумя стрелками. Одна стрелка будет показывать без пяти минут 12, без пяти минут, как наступит Новый год. Два красивых валенка Дедушки Мороза, в которых он путешествует по свету.

Валенки полые, в них можно будет вкладывать ножки приезжающим сюда гостям, посох металлический кованый.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу
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Теги: Минск
 
 
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Теремы, скарбница, поляна 2-ти месяцев, аутентичная мельница и самая высокая живая новогодняя ёлка. 15 гектаров поместья – не иначе, как музей под открытым небом,...
 
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