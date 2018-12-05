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Помощник деда Мороза рассказал, как будет выглядеть памятный знак Новому Году в Беловежской пуще
Теремы, скарбница, поляна 2-ти месяцев, аутентичная мельница и самая высокая живая новогодняя ёлка. 15 гектаров поместья – не иначе, как музей под открытым небом, рассказали в программе
Янка, помощник Деда Мороза:
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Теремы, скарбница, поляна 2-ти месяцев, аутентичная мельница и самая высокая живая новогодняя ёлка. 15 гектаров поместья – не иначе, как музей под открытым небом,...
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