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«Белтелеком» сообщает об изменении тарифов на услуги телефонной связи с 16 декабря

06.12.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 16 декабря 2018 года установлены новые предельные максимальные тарифы (регулируемые) на услуги электросвязи общего пользования (постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь № 84 от 27 ноября 2018 года). В связи с этим РУП «Белтелеком» информирует об изменении тарифов на услуги телефонной связи*. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61323.php

«Белтелеком» сообщает об изменении тарифов на услуги телефонной связи с 16 декабря

С 16 декабря 2018 года повышаются в среднем на 7 % тарифы на: абонементную плату, повременную плату, предоставление междугородных телефонных соединений абонентам сети стационарной электросвязи и другие услуги.

Обращаем внимание, что цены на остальные услуги, в частности, доступ в Интернет byfly, телевидение ZALA, пакеты услуг «ЯСНА» и др. повышаться не будут.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.

*Услуги телефонной связи относятся к услугам электросвязи общего пользования.

 
 
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С 16 декабря 2018 года установлены новые предельные максимальные тарифы (регулируемые) на услуги электросвязи общего пользования (постановление Министерства...
 
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