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«Белтелеком» сообщает об изменении тарифов на услуги телефонной связи с 16 декабря
06.12.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
С 16 декабря 2018 года установлены новые предельные максимальные тарифы (регулируемые) на услуги электросвязи общего пользования (постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь № 84 от 27 ноября 2018 года). В связи с этим РУП «Белтелеком» информирует об изменении тарифов на услуги телефонной связи*.
С 16 декабря 2018 года повышаются в среднем на 7 % тарифы на: абонементную плату, повременную плату, предоставление междугородных телефонных соединений абонентам сети стационарной электросвязи и другие услуги.
Обращаем внимание, что цены на остальные услуги, в частности, доступ в Интернет byfly, телевидение ZALA, пакеты услуг «ЯСНА» и др. повышаться не будут.
C обновленными тарифами можно ознакомиться
*Услуги телефонной связи относятся к услугам электросвязи общего пользования.
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С 16 декабря 2018 года установлены новые предельные максимальные тарифы (регулируемые) на услуги электросвязи общего пользования (постановление Министерства...
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