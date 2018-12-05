Пётр Пицко опровергает слухи о своём увольнении, но говорит, что будет работать с детьми

С начала недели в определённых кругах бродят слухи - Пётр Пицко из-за скандала с плакатами и надписями на зданиях рядом с молодёжным патриотическим центром увольняется. Сегодня он сам опроверг данную информацию, но добавил - что дальше будет работать с детьми.



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Надписи и плакаты пока на месте - Ждём предписания - говорит Пётр и добавляет, что его решение осознанное, взвешенное и не является последствием описанных ранее событий . Мол, давно собирался, и посчитал, что сейчас самый хороший момент.



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- Я человек дела. Лопата, топор, бензопила - это мои инструменты. А ручка и бумажка мне никогда не нравились. Хочу заниматься тем, что мне по сердцу: восстанавливать объекты, работать с детьми, помогать в проведении поисковой работы. Всё остальное - домыслы и слухи, никак не связанные с реальностью. Пусть каждый считает и думает так, как ему нравится, а я буду делать своё дело.





Между тем, сейчас у центра лишь временно исполняющий обязанности заведующего, должность которого ранее занимал Пётр Пицко. Кто возглавит дальнейшую работу, непонятно. Проблема в том, что если не будет человека, который сможет вдохнуть жизнь в проект и тянуть его дальше, как это делал Пётр, молодёжный центр рискует стать опять заброшенным и забытым проектом, а ведь на него потрачено много сил и средств. Отступать теперь уже некуда.



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Можно долго спорить и поддерживать позиции разных сторон, однако факт - сейчас бывшие казармы на территории Кобринского укрепления просто преобразились, особенно хорошо это будет заметно человеку, который давно не был в этих местах. Раньше всё было разрушено и заброшено, сейчас чистота, порядок, камеры видеонаблюдения и красиво уложенная плитка-трилинка.