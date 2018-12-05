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Пётр Пицко опровергает слухи о своём увольнении, но говорит, что будет работать с детьми
06.12.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
С начала недели в определённых кругах бродят слухи - Пётр Пицко из-за
Надписи и плакаты пока на месте - Ждём предписания - говорит Пётр и добавляет, что его решение осознанное, взвешенное и не является последствием
- Я человек дела. Лопата, топор, бензопила - это мои инструменты. А ручка и бумажка мне никогда не нравились. Хочу заниматься тем, что мне по сердцу: восстанавливать объекты, работать с детьми, помогать в проведении поисковой работы. Всё остальное - домыслы и слухи, никак не связанные с реальностью. Пусть каждый считает и думает так, как ему нравится, а я буду делать своё дело.
Между тем, сейчас у центра лишь временно исполняющий обязанности заведующего, должность которого ранее занимал Пётр Пицко. Кто возглавит дальнейшую работу, непонятно. Проблема в том, что если не будет человека, который сможет вдохнуть жизнь в проект и тянуть его дальше, как это делал Пётр, молодёжный центр рискует стать опять заброшенным и забытым проектом, а ведь на него потрачено много сил и средств. Отступать теперь уже некуда.
Можно долго спорить и поддерживать позиции разных сторон, однако факт - сейчас бывшие казармы на территории Кобринского укрепления просто преобразились, особенно хорошо это будет заметно человеку, который давно не был в этих местах. Раньше всё было разрушено и заброшено, сейчас чистота, порядок, камеры видеонаблюдения и красиво уложенная плитка-трилинка.
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С начала недели в определённых кругах бродят слухи - Пётр Пицко из-за скандала с плакатами и надписями на зданиях рядом с молодёжным патриотическим центром...
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