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Пётр Пицко опровергает слухи о своём увольнении, но говорит, что будет работать с детьми

06.12.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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С начала недели в определённых кругах бродят слухи - Пётр Пицко из-за скандала с плакатами и надписями на зданиях рядом с молодёжным патриотическим центром увольняется. Сегодня он сам опроверг данную информацию, но добавил - что дальше будет работать с детьми.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61321.php

Пётр Пицко опровергает слухи о своём увольнении, но говорит, что будет работать с детьми

Надписи и плакаты пока на месте - Ждём предписания - говорит Пётр и добавляет, что его решение осознанное, взвешенное и не является последствием описанных ранее событий. Мол, давно собирался, и посчитал, что сейчас самый хороший момент.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61321.php

Пётр Пицко опровергает слухи о своём увольнении, но говорит, что будет работать с детьми

- Я человек дела. Лопата, топор, бензопила - это мои инструменты. А ручка и бумажка мне никогда не нравились. Хочу заниматься тем, что мне по сердцу: восстанавливать объекты, работать с детьми, помогать в проведении поисковой работы. Всё остальное - домыслы и слухи, никак не связанные с реальностью. Пусть каждый считает и думает так, как ему нравится, а я буду делать своё дело.

Пётр Пицко опровергает слухи о своём увольнении, но говорит, что будет работать с детьми

Между тем, сейчас у центра лишь временно исполняющий обязанности заведующего, должность которого ранее занимал Пётр Пицко. Кто возглавит дальнейшую работу, непонятно. Проблема в том, что если не будет человека, который сможет вдохнуть жизнь в проект и тянуть его дальше, как это делал Пётр, молодёжный центр рискует стать опять заброшенным и забытым проектом, а ведь на него потрачено много сил и средств. Отступать теперь уже некуда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61321.php

Пётр Пицко опровергает слухи о своём увольнении, но говорит, что будет работать с детьми

Можно долго спорить и поддерживать позиции разных сторон, однако факт - сейчас бывшие казармы на территории Кобринского укрепления просто преобразились, особенно хорошо это будет заметно человеку, который давно не был в этих местах. Раньше всё было разрушено и заброшено, сейчас чистота, порядок, камеры видеонаблюдения и красиво уложенная плитка-трилинка.

 
 
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С начала недели в определённых кругах бродят слухи - Пётр Пицко из-за скандала с плакатами и надписями на зданиях рядом с молодёжным патриотическим центром...
 
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