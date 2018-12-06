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Один из лучших белорусских велогонщиков завершил карьеру в возрасте 27 лет

06.12.2018 23:07 — Разное | Tut.by  
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Один из лучших белорусских гонщиков Илья Кошевой объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет.


Фото из личного архива

Он выступал на профессиональном уровне за итальянские клубы «Андрони Джокатолли», «Лямпре» и «Вилиер-Трестина». В активе Ильи победа на этапе «Тура озера Цинхай», второе место на этапе испанской «Вуэльты» и два участия на «Джиро». Белорусский горняк также попадал в топ-10 общего зачета «Тура Японии», «Тура Сан Луиса», «Тура озера Цинхай», «Тура Антальи» и «Тропикале Амисса Бонго».

На последнем чемпионате мира он дебютировал в составе сборной Беларуси и провел 200 километров в отрыве.

«Путь, который я начал в 2006 году. Спасибо велоспорту за все эмоции. Настоящая школа жизни, благодаря которой, я стал тем, кем я являюсь. Теперь настало время перевернуть страницу и начать новую главу в моей жизни», — написал Кошевой на своей странице в инстаграме.

 
 
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Один из лучших белорусских гонщиков Илья Кошевой объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет.
 
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