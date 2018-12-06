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Моем автомобиль зимой
Размышления вслух
Основным аргументом автовладельцев, которые являются противниками мытья автомобиля зимой, является то, что корка из замершей грязи защищает кузов от воздействия смеси песка и соли. Если не вдаваться в подробности, то довод вполне логичен. Эти песчано-солевая смесь, будто наждак, «царапает» поверхность машины, когда летит из-под колес транспорта. И кажется, что образовавшаяся корка защищает автомашину от такой напасти.
Однако не стоит спешить с выводами. Достаточно вспомнить, что корка эта образована из соли, воды и песка, а автомобиль — из металла. Следовательно, такой «компресс» представляет удобную среду для проявления коррозии даже при небольших повреждениях грунтовочного слоя или краски.
Чтобы избежать неприятных моментов, мыть машину зимой все-таки надо. Просто необходимо запомнить, что делать это лучше при температуре воздуха не ниже −10°C и в закрытой автомойке. Иначе влага попадет на механизмы, узлы, и, превратившись в лед, выведет их со строя. Серьезные повреждения могут возникнуть из-за замерзшего конденсата на стенках радиатора, примерзания тормозных колодок к дискам, попадания воды в моторный отсек.
Особенная мойка автомобиля
Если вы отправляетесь на автоматическую мойку, то выбирайте отапливаемый бокс. Обратите внимание на состояние щеток, так как изношенные щетки могут поцарапать лакокрасочное покрытие, в результате чего образуются микротрещины, в которые попадает влага, замерзает, расширяется, открывая дорогу коррозии.
Популярным способом очищения автомобиля является бесконтактная мойка с использованием портативных комплексов. Находящаяся в этих устройствах жидкость, подается под давлением в форсунку, и, распыляясь, сбивает грязевую корку с кузова. Сначала машину очищают от скоплений струей воды под определенным давлением. Затем наносят специальный автомобильный шампунь. Потом транспорт ополаскивают и покрывают защитным слоем. В его состав входят композиции из химических средств и специального воска. При оказании данной услуги минусом станет отсутствие полноценной сушки.
Мыть машину зимой на ручной автомойке — вариант неплохой, но стоит несколько дороже. Начало процесса такое же: обработка автомашины водной струей под небольшим давлением. Мойщик сможет уделить пожеланиям клиента больше внимания на всех дальнейших этапах работы: сушке, полировке.
Немного профессиональных хитростей
Существует еще ряд нюансов, на которые лучше обратить внимание, отдавая машину в мойку. Первое — это качественная автокосметика. При минусовом значении температуры следует применять полироли и шампуни с наличием в составе тефлона, силикона и воска. Эти средства образуют на поверхности водоотталкивающий слой, защищающий от налипания грязевых скоплений.
Владелец должен проконтролировать, чтобы для мытья машины не использовали кипяток, а только теплую воду. Лучше проследить, чтобы тщательно был смыт слой шампуня, иначе лак помутнеет.
Перед мойкой следует обработать дверные петли и замки силиконовыми смазками, дверные уплотнители — глицерином.
Важно не только правильно мыть машину зимой, но и правильно сушить. Начните движение сразу, иначе тормозные колодки успеет «прихватить» мороз. Чтобы грязная машина не стала причиной раздражения, на помощь придет каждая автомойка в Минске из каталога
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