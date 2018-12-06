Моем автомобиль зимой



Пора наступления холодов рождает среди автомобилистов немало споров на тему, как мыть машину зимой и стоит ли вообще это делать. Ведь некоторые водители считают, что большая грязь отвалится сама, а на маленькую даже внимания не следует обращать. Поэтому они до весны забывают об этом процессе, как о событии, чреватом неприятными результатами. Разберемся, должна ли посещаться автомойка в Минске или все же она не станет местом частых визитов.

Размышления вслух





Основным аргументом автовладельцев, которые являются противниками мытья автомобиля зимой, является то, что корка из замершей грязи защищает кузов от воздействия смеси песка и соли. Если не вдаваться в подробности, то довод вполне логичен. Эти песчано-солевая смесь, будто наждак, «царапает» поверхность машины, когда летит из-под колес транспорта. И кажется, что образовавшаяся корка защищает автомашину от такой напасти.

Однако не стоит спешить с выводами. Достаточно вспомнить, что корка эта образована из соли, воды и песка, а автомобиль — из металла. Следовательно, такой «компресс» представляет удобную среду для проявления коррозии даже при небольших повреждениях грунтовочного слоя или краски.

Чтобы избежать неприятных моментов, мыть машину зимой все-таки надо. Просто необходимо запомнить, что делать это лучше при температуре воздуха не ниже −10°C и в закрытой автомойке. Иначе влага попадет на механизмы, узлы, и, превратившись в лед, выведет их со строя. Серьезные повреждения могут возникнуть из-за замерзшего конденсата на стенках радиатора, примерзания тормозных колодок к дискам, попадания воды в моторный отсек.

Особенная мойка автомобиля





Если вы отправляетесь на автоматическую мойку, то выбирайте отапливаемый бокс. Обратите внимание на состояние щеток, так как изношенные щетки могут поцарапать лакокрасочное покрытие, в результате чего образуются микротрещины, в которые попадает влага, замерзает, расширяется, открывая дорогу коррозии.

Популярным способом очищения автомобиля является бесконтактная мойка с использованием портативных комплексов. Находящаяся в этих устройствах жидкость, подается под давлением в форсунку, и, распыляясь, сбивает грязевую корку с кузова. Сначала машину очищают от скоплений струей воды под определенным давлением. Затем наносят специальный автомобильный шампунь. Потом транспорт ополаскивают и покрывают защитным слоем. В его состав входят композиции из химических средств и специального воска. При оказании данной услуги минусом станет отсутствие полноценной сушки.

Мыть машину зимой на ручной автомойке — вариант неплохой, но стоит несколько дороже. Начало процесса такое же: обработка автомашины водной струей под небольшим давлением. Мойщик сможет уделить пожеланиям клиента больше внимания на всех дальнейших этапах работы: сушке, полировке.

Немного профессиональных хитростей





Существует еще ряд нюансов, на которые лучше обратить внимание, отдавая машину в мойку. Первое — это качественная автокосметика. При минусовом значении температуры следует применять полироли и шампуни с наличием в составе тефлона, силикона и воска. Эти средства образуют на поверхности водоотталкивающий слой, защищающий от налипания грязевых скоплений.

Владелец должен проконтролировать, чтобы для мытья машины не использовали кипяток, а только теплую воду. Лучше проследить, чтобы тщательно был смыт слой шампуня, иначе лак помутнеет.

Перед мойкой следует обработать дверные петли и замки силиконовыми смазками, дверные уплотнители — глицерином.

Важно не только правильно мыть машину зимой, но и правильно сушить. Начните движение сразу, иначе тормозные колодки успеет «прихватить» мороз. Чтобы грязная машина не стала причиной раздражения, на помощь придет каждая автомойка в Минске из каталога TAM.BY .