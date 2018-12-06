В Минске не заселенными остаются почти тысяча квартир. Почему их не дают людям?

По данным КГК, в Минске сотни пустующих новых квартир и «вторички», которые в жилфонде «накапливались» с 2011 года. Это при том, что в городе вопрос жилья стоит особенно остро, а в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий — более 200 тысяч человек.





По данным Николая Зеньчика, начальника управления контроля за использованием государственной собственности КГК, фиксируется ежегодный рост пустующего госжилфонда. На начало марта этого года его количество составило 965 жилых помещений.





Больше всего — бесплатно переданных Мингорисполкому застройщиками новых квартир, их 553. Сюда должны были переселить людей из сносимых домов, и изменить предназначение этого жилья вправе только президент. Однако на самом деле, отмечают в КГК, потребности в таких объемах жилплощади именно для этой цели не было: «Несмотря на это, Мингорисполком не принимал должных мер, чтобы использовать квартиры эффективно, к примеру, для сокращения очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий». Уточним, что расходы по финансированию незаселенного жилья до 2015 года несли балансодержатели, а c 2015–го возмещались городским бюджетом. Из него только за последние 3,5 года израсходовано 0,76 млн рублей.









Чуть больше трети пустующего госжилфонда (32%) — вторичное, арендное жилье. Таких квартир 308. Хотя Жилищным кодексом установлено жесткое требование по заселению жилья в течение одного месяца после его освобождения. В Минске отдельные квартиры пустуют уже более 10 лет.



