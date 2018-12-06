Перед Новым годом уйдут с молотка царские ордена из коллекции бизнесмена Сергея Демчука

Напомним, что Сергей Демчук по приговору суда в 2012 году был признан мошенником по уголовному делу, связанному с долевым строительством. Затем на него завели еще ряд дел.





Бизнесмен стоял за компаниями «Перспектива-Инвест РИД», «Паркинг-Инвест Строй», «Производственно-инвестиционная группа», «Столичный центр» и др. Одним из проектов Демчука было строительство здания в центре Минска по адресу: ул. Интернациональная, 3. В него в том числе вложились жители других стран. Среди них — бывший участник «Песняров» (в 1980-х), а ныне голливудский композитор Валерий Головко, сейчас проживающий главным образом в США.





Здание на Интернациональной до сих пор стоит недостроенным.





В коллекции Демчука, которая скоро будет распродана, есть вензеля от офицерских погон времен Российской империи, медали царских времен «За усмирение Венгрии и Трансильвании», «За турецкую войну 1828–1829», «За поход в Китай», «За покорение Чечни и Дагестана 1840–1859 гг.», «За усмирение польского мятежа 1863–1864 гг.» и др. Среди монет есть российские полушки XVIII века, полтинники молодой Советской России и т. д.



