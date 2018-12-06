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Вопрос дня: у кого наши деньги за газ?

06.12.2018 21:46 — Разное | Партизан  
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Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин спорили о «справедливой цене» на газ для Беларуси, белорусы задумались о «справедливой цене» на газ для самих себя.

Вопрос дня: у кого наши деньги за газ?
Согласно озвученной в Санкт-Петербурге информации, цена газа для Беларуси – 129 долларов за тысячу кубометров.  Но дело в том, что среднестатистическое юрлицо в Беларуси платит за тысячу кубометров 275 долларов. 

130 и 275 -- чувствуете разницу?

Куда идут эти деньги?

Кому идут эти деньги?

Неужели доставить газ по России до границы Беларуси вдвое дешевле, чем потом доставить его по Беларуси. А если даже так, то почему так?

Таким образом, когда Лукашенко бьется за снижение цены на газ для Беларуси, то совсем не факт, что речь идет о снижении цены на газ для белорусских потребителей. Очень может быть, что он просто выбивает бОльшую маржу, которая останется государству. И хорошо, если государству, а не конкретным лицам, которым в этом государстве жить хорошо. 


 
 
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Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин спорили о «справедливой цене» на газ для Беларуси, белорусы задумались о «справедливой цене» на газ для самих себя.
 
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