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Как поспорили Александр Григорьевич и Владимир Владимирович
Фото: president.gov.by
Пикировка между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным на заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге стала одной из центральных тем в белорусских и российских СМИ. Подробности — в обзоре «Салідарнасці».
Впервые на экранах
Юрий Дракохруст в своей статье
— Бывала, што прапагандысты абодвух бакоў не выбіралі слоў, здаралася, што Лукашэнка выказваўся вельмі рэзка на адрас саюзьніка на нарадах, сустрэчах з народам ці ў інтэрвію. Але прамога сутыкненьня раней не здаралася.
Юрий Дракохруст предполагает, что нелогичный на первый взгляд выпад Лукашенко по газовому вопросу можно объяснить попыткой решить таким образом проблему налогового маневра:
— Ладзячы скандал па пытаньні газавых цэнаў, Лукашэнка на самой справе дамагаўся саступак па кампэнсацыі за падатковы манэўр. І Пуцін можа прадэманстраваць абсалютную непахіснасьць па пытаньні, які стаў прадметам спрэчкі. А па манэўру можа ж і саступіць. Публічна пра манэўр Лукашэнкі нічога ж не казаў, ніякіх прэтэнзій не прад’яўляў.
Газета
Сайт газеты президентской администрации «СБ. Беларусь сегодня» дублирует главную страницу информационного агентства БЕЛТА:
Точки над «і»
Российское бизнес-издание
По словам Лукашенко, 10–11 декабря российский вице-премьер Дмитрий Козак обсудит проблемные вопросы по налоговому маневру с белорусским коллегой Игорем Ляшенко, эти вопросы также рассмотрят 13 декабря на заседании союзного Совета министров под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.
«И был прощен»
— Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз спровоцировал публичную дискуссию по поводу цен на российский газ. Он считает, что она слишком высока для его страны, и это губит интеграцию. Так не далеко и до развала Союза с Россией, аргументировал Лукашенко. Но потом извинился перед Владимиром Путиным и был, похоже, прощен, — описывает события 6 декабря в Санкт-Петербурге
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Что о газовом споре в Санкт-Петербурге пишут белорусские и российские СМИ.
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