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Как поспорили Александр Григорьевич и Владимир Владимирович

06.12.2018 23:48 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Что о газовом споре в Санкт-Петербурге пишут белорусские и российские СМИ.

Пикировка между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным на заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге стала одной из центральных тем в белорусских и российских СМИ. Подробности — в обзоре «Салідарнасці».


Впервые на экранах

Юрий Дракохруст в своей статье «Газавая атака» Аляксандра Лукашэнкі» на TUT.BY констатирует, что это было едва ли не первое прямое столкновение между двумя руководителями в режиме онлайн.

— Бывала, што прапагандысты абодвух бакоў не выбіралі слоў, здаралася, што Лукашэнка выказваўся вельмі рэзка на адрас саюзьніка на нарадах, сустрэчах з народам ці ў інтэрвію. Але прамога сутыкненьня раней не здаралася.

Юрий Дракохруст предполагает, что нелогичный на первый взгляд выпад Лукашенко по газовому вопросу можно объяснить попыткой решить таким образом проблему налогового маневра:

— Ладзячы скандал па пытаньні газавых цэнаў, Лукашэнка на самой справе дамагаўся саступак па кампэнсацыі за падатковы манэўр. І Пуцін можа прадэманстраваць абсалютную непахіснасьць па пытаньні, які стаў прадметам спрэчкі. А па манэўру можа ж і саступіць. Публічна пра манэўр Лукашэнкі нічога ж не казаў, ніякіх прэтэнзій не прад’яўляў.

Как поспорили Александр Григорьевич и Владимир Владимирович

Газета «Наша Ніва» также делает акцент на публичной петензии Лукашенко к российской стороне. Издание привдит цитаты наиболее напряженных моментов дискуссии, в точ числе и упреки о том, что «вроде бы и воевали вместе, а Беларусь имеет условия хуже, чем Германия».

Сайт газеты президентской администрации «СБ. Беларусь сегодня» дублирует главную страницу информационного агентства БЕЛТА:

Как поспорили Александр Григорьевич и Владимир Владимирович


Как поспорили Александр Григорьевич и Владимир Владимирович


Точки над «і»

Российское бизнес-издание РБК сообщает, что после встречи в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко пообещал расставить точки над «i» на встрече с Путиным, «чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в Новый год».

По словам Лукашенко, 10–11 декабря российский вице-премьер Дмитрий Козак обсудит проблемные вопросы по налоговому маневру с белорусским коллегой Игорем Ляшенко, эти вопросы также рассмотрят 13 декабря на заседании союзного Совета министров под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.


«И был прощен»

— Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз спровоцировал публичную дискуссию по поводу цен на российский газ. Он считает, что она слишком высока для его страны, и это губит интеграцию. Так не далеко и до развала Союза с Россией, аргументировал Лукашенко. Но потом извинился перед Владимиром Путиным и был, похоже, прощен, — описывает события 6 декабря в Санкт-Петербурге Газета.ru.

Цитата дня. Чалый объяснил, почему был прав Лукашенко

С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге

 
 
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